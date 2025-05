Spettacolo e solidarietà. La compagnia I Rimasti aiuta ben tre associazioni

Regala emozioni, sorrisi e sorprese la compagnia I Rimasti. Successo di pubblico al Politeama di Poggibonsi, applausi, meritati, ai protagonisti sul palco della Sala Maggiore e affermazione finale per la beneficenza a favore di tre associazioni attive nel circondario, Anffas Alta Valdelsa, Valdelsadonna, Casa Famiglia San Pietro a Cedda, destinatarie del progetto del Lions Club San Gimignano Via Francigena con l’infaticabile contributo organizzativo di Vladimiro Vegni. Consensi per tutti, a cominciare dagli interpreti del musical scritto e diretto da Massimo Gori (voce narrante-interagente) dal titolo "Ci risiamo con Pinò", ispirato al mondo delle favole con l’apporto di note di Francesco Marri e della Rimasti Band e, per le coreografie, di Isabella Lorenzi con le componenti di Sinfonia della Danza. Un cocktail riuscito per la soddisfazione degli intervenuti, dalla sindaca Susanna Cenni - che ha rimarcato "il valore del senso di comunità ad opera di una città dal volto solidale" - alle responsabili delle tre realtà scelte dai promotori per la raccolta fondi, nell’ordine Antonella Lomonaco, Flavia Grazi ed Evelina Scalera, rappresentata da Simona Gianni. Parole che hanno preceduto l’improvvisata di un gruppo di ragazzi di Anffas che d’un tratto sono saliti al proscenio: un fuori programma per un simbolico abbraccio, assai apprezzato, nei confronti della platea. Dopo l’introduzione di Fabio Marchetti, presidente del Lions Club San Gimignano Via Francigena, con i ringraziamenti ai Vigili del fuoco e alle aziende sostenitrici, il via alla pièce dei Rimasti, che si sono avvalsi del supporto tecnico di Roberto Gori. Un accenno di racconto del burattino collodiano, tra le celebri note del grande Fiorenzo Carpi, di colpo si interrompe tra lo stupore generale. Un sipario semichiuso offre lo spunto per la narrazione originale: la trama di un viaggio nelle fiabe, tra figure di sovrani, scherani e fate turchine (o meglio, un ‘fatone’ dall’improbabile e godibile inflessione transalpina), abilmente tessuta dai Rimasti. In pratica nuclei familiari poggibonsesi, padri e figli, che "giocano a fare gli attori" secondo il biglietto da visita, mettendo in mostra le loro qualità comunicative e una versatilità più che convincente tra la recita e il canto. Merito di Bianca Francini, Ilaria Camaiani, Franco Cavallini, Pietro Cambi, Andrea Cennini, Roberto Bracali, Fabio Cambi, Alessandro Bracali, Leonardo Cavallini, Niccolò Cennini. Alice Francini.

Paolo Bartalini