Poggibonsi: via alla manutenzione. Investimenti da un milione di euro

Buche addio. Con i lavori in via Montegrappa è partito a Poggibonsi il mega pacchetto di interventi per la manutenzione di alcune importanti strade del centro abitato e della zona industriale dei Fosci. Un pacchetto di lavori da oltre un milione di euro. "Un vero e proprio piano straordinario su cui abbiamo raddoppiato le risorse – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Fabio Carrozzino – Si tratta di lavori necessari, richiesti e attesi da tanti cittadini che cercheremo di gestire al meglio cercando di contenere i disagi che inevitabilmente potranno esserci. E’ accaduto in questi giorni in via Montegrappa e ce ne scusiamo, ma il lavoro per sistemare adeguatamente il tratto di strada ha richiesto una chiusura al transito inizialmente non preventivata".

I lavori in corso riguardano il tratto tra largo Usilia e via Diaz. Durante gli scavi, a cantiere aperto, è emersa una situazione più complessa di quando previsto, con criticità che hanno richiesto anche l’intervento di Acque per la sostituzione di tratti dell’impianto idrico. "Per motivi di sicurezza e per garantire un lavoro di qualità si è resa indispensabile la chiusura temporanea del tratto al traffico veicolare –afferma ancora Carrozzino- E’ un intervento di risanamento profondo che sarà completato breve, consentendo di riaprire la strada".

Finiti i lavori in via Montegrappa, il cantiere si sposterà, già in questa settimana, in via Liguria e in largo Friuli (area industriale dei Fosci). Nella prossima settimana l’asfaltatura interesserà invece un tratto di via Carducci. Per permettere le operazioni sarà chiuso al transito il tratto da via Elsa alla rotonda della Virtus. Se il maltempo non creerà problemi, i lavori inizieranno lunedì e finiranno entro il 30 maggio.

"Abbiamo stanziato i fondi, espletato le gare e ora, con l’arrivo della stagione favorevole, partono i cantieri- aggiunge l’assessore- Una programmazione anche complessa perché deve essere coordinata con i tanti interventi in corso da parte di Acque e degli altri gestori dei sottoservizi. Proprio questa attenzione ci consentirà di fare lavori efficaci e duraturi. In totale le risorse destinate alla manutenzione sono state portate a circa 2 milioni di euro, di cui una parte già realizzata".

I lavori comporteranno modifiche alla viabilità. "Sarà un periodo impegnativo e ce ne assumiamo la responsabilità – conclude Carrozzino- Cercheremo di contenere il più possibile i disagi, sapendo che sono lavori richiesti da tempo e necessari per la sicurezza e il decoro".

Marco Brogi