Visite gratis, boom di prenotazioni. Dalla glicemia alla pressione

Anche questo significa fare prevenzione, fornire una possibilità in più ai cittadini in tempi non facili, perché risparmiare qualcosa, in un momento storico in cui, purtroppo, non tutti arrivano a fine mese con una certa tranquillità, è una piccola, ma significativa, boccata di ossigeno. L’Auser "Centostelle" di Bettolle, preziosa realtà del territorio, promuove, sabato 18 maggio, la terza edizione della "Giornata della prevenzione". L’appuntamento è nel parco davanti all’entrata del circolo Auser, in via Mazzini 1 a Bettolle. Qui sarà possibile effettuare controlli medici gratuiti, ma serve anticiparsi con la prenotazione, effettuati da dei professionisti; un’opportunità, dunque, per un "tagliando" sulla propria salute. In particolare, si potrà controllare la glicemia e la pressione arteriosa (con l’Associazione diabetici della Valdichiana Senese), il colesterolo (sarà presente il dottor Pietro Mascheri), occuparsi di riflessologia facciale o massaggio zonale (a cura de "L’arte del benessere" di Sinalunga), le prove di agopuntura (con la dottoressa Daniela Petruzzi), lo screening uditivo (ci penserà "Acustica umbra") ma anche aspetti legati alla vista, come ad esempio la misurazione della pressione oculare (a cura di "Ottica Martina"). Non mancheranno le conferenze specifiche, che avranno inizio dalle 11.45 per proseguire anche nel pomeriggio, che affronteranno vari temi e saranno condotte da esperti della materia, e quindi dal dottor Salvatore Bocchini ("Diabete e prevenzione delle malattie cardiovascolari", ore 11.45); dalla dottoressa Manola Faltoni (con un incontro dal titolo "La femminilità consapevole, conoscere il pavimento pelvico nelle varie età della donna", 12.15); dalla dottoressa Virginia Vegni che divulgherà "un breve viaggio nella radiodiagnostica per il paziente consapevole", 15) e dalla dottoressa Elena Marignani sul tema "cistiti acute e ricorrenti, l’aiuto della natura nella prevenzione e cura". Soddisfatta la vicepresidente dell’Auser "Centostelle" Bettolle, Luana Valdambrini: "Quest’anno sul parco verranno installati sei gazebo a disposizione di medici per poter fare controlli e verranno fatte quattro conferenze mediche nel nostro polo culturale. L’iniziativa ha sempre avuto partecipazione, abbiamo già circa 70/80 prenotazioni e siamo quasi al completo. Un evento pensato per i soci, siamo oltre mille in tutto, vogliamo dare loro un supporto concreto: tutto sarà gratuito".

Luca Stefanucci