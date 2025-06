Visita nei luoghi suggestivi del borgo e brindisi d’estate al calasole

‘Arcobaleno d’estate’, l’iniziativa promossa dalla Regione Toscana, sbarca nella storica cornice di Montepulciano. Domani, domenica 22 giugno infatti, la Pro Loco ha organizzato una visita guidata nei luoghi più suggestivi del borgo, con salita alla torre e brindisi finale allo storico Caffè Poliziano.

La tredicesima edizione dell’iniziativa promossa in collaborazione con il quotidiano La Nazione, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana celebra infatti il lancio della stagione estiva all’insegna della ‘Toscana diffusa’, fatta di borghi, paesaggi, cultura e tradizioni. L’appuntamento, organizzato dalla Pro Loco di Montepulciano Aps, è per le 17 in Piazza Grande il 22 giugno.

Da qui prenderà il via una visita guidata gratuita, su prenotazione, alla scoperta del suggestivo centro storico di Montepulciano, in un affascinante intreccio di vicoli, scorci panoramici e palazzi rinascimentali carichi di storia e prestigio.

Durante la visita sarà possibile salire sulla Torre del Palazzo Comunale, da cui si gode una vista impareggiabile: un affaccio spettacolare su Piazza Grande, sulla Valdichiana Senese e Aretina, che si estende fino al Lago Trasimeno e agli Appennini. Al termine della passeggiata, i partecipanti alla tredicesima edizione di ‘Arcobaleno d’estate’ concluderanno con un brindisi con vista presso lo storico Caffè Poliziano, in un’atmosfera sospesa tra bellezza, cultura e accoglienza. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare al 0578 757341 – 0578 717300, oppure mandare una mail all’indirizzo [email protected].