Visita guidata teatralizzata a Siena con Italo Calvino: "Italo Calvino nella città invisibile"

Visitando il Santa Maria della Scala, in compagnia di Italo Calvino. Oggi il museo senese si animerà con un omaggio al grande scrittore, nel giorno del centenario della sua nascita: una visita guidata teatralizzata all’interno delle sale intitolata ‘Italo Calvino nella città invisibile’, a cura di Centro Guide Siena e Toscana. L’appuntamento è per le 11.15. Italo Calvino è morto al Santa Maria della Scala, all’epoca era l’ospedale, il 19 settembre 1985, dove era stato sottoposto a due interventi chirurgici per l’ictus che l’aveva colpito a Roccamare. L’evento è gratuito, ma non è incluso il biglietto di ingresso al museo (che è gratuito per i residenti nel Comune di Siena). La visita sarà condotta da Rita Ceccarelli e Silvia Priscilla Bruni, realizzata grazie alla collaborazione tra la Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala e l’Associazione Centro Guide Siena e Toscana. Poiché era obbligatoria la prenotazione, per sapere se sono ancora disponibili posti è possibile chiamare il numero 0577.43273.