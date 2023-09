Visita guidata gratuita al Museo Archeologico e Biblioteca di Siena - Santa Maria

Visite guidate gratuite al Santa Maria della Scala sabato 23 e domenica 24 settembre in occasione alle Giornate europee del Patrimonio, promosse dal Ministero per i beni e le attività culturali con il fine di offrire una proposta culturale variegata e di aprire le porte dei musei alla cittadinanza e riaffermare la centralità del patrimonio culturale e del suo valore storico, artistico, identitario. Il programma del Santa Maria della Scala prende il via sabato 23 alle ore 10.30 con la visita guidata gratuita della Biblioteca Giuliano Briganti, un vero e proprio centro dedicato a studi storico-artistici, che custodisce ed espone numerosi volumi che spaziano dall’antichità classica all’epoca moderna. La visita prevede una partecipazione massima di 20 persone; è possibile prenotarsi chiamando il numero 0577.534560 (dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30) o mandando una e-mail a [email protected].

Si prosegue domenica 24 alle 10.30 con la visita guidata al complesso museale e alle 16.30 con la visita al Museo Archeologico Nazionale. Entrambe l sono gratuite con prenotazione obbligatoria per un massimo di 25 partecipanti, è quindi necessaria la prenotazione tramite un’e-mail a [email protected].

Le prenotazioni per tutte le visite delle Giornate europee del Patrimonio saranno accettate fino a esaurimento posti. Si tratta di un’eccezionale occasione da cogliere per ammirare gratuitamente per la prima volta il complesso museale Santa Maria della Scala, o per tornare a vederlo guidati dal personale museale. Dal 1991 quando sono state istituite dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, le Giornate Europee del Patrimonio costituiscono un appuntamento che per molti è diventato fisso ed immancabile. In Italia, com’è tradizione, ogni anno aderiscono all’iniziativa moltissimi luoghi della cultura, tra musei, gallerie e parchi archeologici, complessi monumentali, biblioteche e archivi, contribuendo a dar vita a un’offerta culturale estremamente variegata.