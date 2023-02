Visco indagato per i derivati Mps

Il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco risulta tra gli iscritti nel registro degli indagati della Procura di Brescia, con l’ipotesi di false comunicazioni sociali, in seguito ad una denuncia del 2021 di Giuseppe Bivona, rappresentante legale di Bluebell Capital Partners, socia di minoranza di Mps, con pochissime azioni in portafoglio. L’iscrizione, da quanto si è appreso in ambienti giudiziari, è un atto dovuto. Il fascicolo, nel quale è indagato il numero uno di Palazzo Koch come anticipato da ‘la Verità’, scaturisce da una serie di esposti di Bivona e riguarda presunte omissioni da parte degli organi di vigilanza, Bankitalia e Consob, relative alla gestione dei bilanci della Banca Mps quando era guidata da Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, tra il 2012 e il 2015.

In uno dei filoni dell’inchiesta bresciana è finito indagato, tra gli altri, per presunto abuso d’ufficio nella gestione delle varie indagini sul caso Mps anche l’ex procuratore di Milano Francesco Greco. Per lui la Procura di Brescia ha già chiesto l’archiviazione. Bivona però ha fatto opposizione alla richiesta. Il gip di Brescia ha fissato udienza per il 12 aprile e nel caso dovesse archiviare la posizione dell’ex capo della Procura milanese l’intero fascicolo, che vede indagati anche altri funzionari e consulenti, potrebbe essere trasmesso a Milano, non essendoci più un magistrato del capoluogo lombardo coinvolto.

È probabile che anche la posizione di Visco, come quella di altri iscritti, possa andare verso l’archiviazione. Nonosatnte l’epilogo sia scontato, viste le sentenze precedenti sul caso derivati, con una raffica di assoluzioni, la notizia sull’avviso di garanzia per il Governatore ha innecsato le prime polemiche politiche. A cominciare da Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato e esponente di Forza Italia: "L’avviso di garanzia a Visco è collegato alle polemiche sui disastri del Monte dei Paschi. Ovviamente a Visco non accadrà nulla. Purtroppo i danni li hanno subiti gli italiani per il costo della catastrofe Mps, causata dalle cattive gestioni legate alla sinistra politica. E ho sempre pensato che la Banca d’Italia non abbia svolto la adeguata vigilanza su questa vicenda".