"Virtus Chianciano, vogliamo il calcio a 11"

La Virtus Chianciano tornerà in campo nella prossima stagione? Qualcosa sembra muoversi. A spiegare le novità alla nostra redazione è Marco Virgini, l’attuale presidente della Virtus che adesso è pronto con i suoi collaboratori a ricostruire la prima squadra di calcio (di cui è stato l’ultimo presidente) dopo la mancata iscrizione al campionato di quest’anno. "La Virtus Chianciano - spiega Virgini - è attiva nel campionato di calcio a 5 in C2 che è un bel torneo. In occasione del derby con il Chiusi sugli spalti c’erano duecento persone".

"Ma abbiamo voglia di provare a far rinascere il calcio ad undici. Io ed i miei collaboratori stiamo lavorando, l’obiettivo è quello di costruire una rosa che ripartirebbe dalla Terza Categoria ma anche una scuola calcio oltre al mantenimento della squadra di Futsal. Ricontatteremo i vecchi sponsor e ci tengo a dire che siamo aperti al contributo di tutti i chiancianesi così come alla collaborazione con altre realtà calcistiche della zona. Con la costituzione dello staff siamo a buon punto ma ancora è presto per fare annunci. Pensiamo di poter allestire una squadra che possa ben figurare in Terza Categoria ripartendo dai giovani di Chianciano e della zona. Chiunque vorrà darci una mano troverà le porte aperte". L’ultimo campionato della Virtus Chianciano, in Prima Categoria, è stato da dimenticare con un ruolino di sconfitte pesanti e un entusiasmo che si è perso. La mancata iscrizione, e quindi l’addio ai campionati, è una ferita che ancora oggi brucia per tutti quei chiancianesi, tanti, che amano le "mitiche" maglie viola. Certo, i fasti della serie D non sono più replicabili. Chianciano e il calcio erano diversi, quegli anni resteranno indimenticabili. L’assenza della Virtus la domenica al "Maccari" è qualcosa che stona, il pallone agli sportivi manca. Come accoglierà la cittadinanza questa idea di ripartire dopo l’ultimo periodo?

"In estate non ci sono state le condizioni di proseguire per una serie di motivi - continua Virgini - anche il periodo che sta attraversando Chianciano ha avuto il suo peso senza dimenticare che la fase del Covid è stata complicata per lo sport. Ma in passato abbiamo dato continuità alla storia della Virtus e questo ci viene riconosciuto. C’è voglia di tornare a vedere le maglie viola nel rettangolo di gioco, il tifo vuole ripartire, con la gente parliamo. Noi ci proveremo e siamo aperti a collaborare con tutti". Non resta che aspettare gli sviluppi dei prossimi mesi per vedere se il pallone tornerà a rotolare allo stadio comunale e le maglie viola a dare emozioni ai chiancianesi.

Luca Stefanucci