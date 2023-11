Violenza sulle donne. La ’Marmocchi’ dice no

Centocinquanta alunni delle medie hanno pronunciato il loro fermo "no" alla violenza sulle donne. È avvenuto davanti al plesso Francesco Costantino Marmocchi di viale Garibaldi a Poggibonsi (Istituto comprensivo 1 diretto da Annarita Magini). I ragazzi delle classi terza hanno dato vita a una mattinata di riflessioni riguardo al delicato argomento, con una serie di letture di testi – a cura in particolare delle sezioni B e D della Marmocchi – e canti di un repertorio di brani in tema. Davanti alle scalinate della scuola nel centro storico di Poggibonsi sono stati sistemati inoltre dei disegni. Sui gradini anche delle scarpe rosse in fila, che sono poi rimaste in quello stesso luogo durante la nottata con una illuminazione interna, "come segno di speranza e di ricordo delle vittime", hanno spiegato i promotori dell’iniziativa che ha coinvolto nell’insieme la scuola. Accanto agli allievi e agli insegnanti della media Francesco Costantino Marmocchi, sono intervenuti nell’occasione i rappresentanti del sindacato Cgil e, per l’amministrazione comunale di Poggibonsi, l’assessore all’Ambiente Roberto Gambassi.

Paolo Bartalini