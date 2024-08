Violenza in casa, donna colpita. I vicini avvertono i carabinieri

Forse un raptus, la causa che ha scatenato la folle violenza che si è abbattuta su una straniera che lavora e risiede a Montalcino. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio dell’altra sera quando le grida di aiuto della donna hanno fatto giungere sul posto i carabinieri della locale compagnia. Codice rosso per una folle aggressione. Sulle cause che l’hanno scatenata ci sono molte voci ma non notizie certe. Di sicuro la donna è stata, con l’urgenza del caso, soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale di Nottola. Qui è scattato il codice rosa sia per la precedenza sulle cure al pronto soccorso (la donna sarebbe stata colpita al volto) sia per tutelarne la privacy. Ed è proprio per questa tutela che gli accertamenti, gli atti, che i carabinieri stanno svolgendo sono celati da un rigoroso riserbo.

Facile immaginare che gli uomini dell’Arma approfondiranno tutti gli aspetti del rapporto che lega la giovane donna, che sarebbe arrivata da tempo a Montalcino dove lavora, all’uomo. Quasi certamente si tratta del compagno, considerando che l’aggressione è avvenuta tra le mura di casa e nessuno parla di una violazione di domicilio. Considerazioni perché anche se sono stati i vicini di casa a dare l’allarme, a chiamare i carabinieri, in paese se ne parla poco.

Una forma, anche questa, di rispetto nei confronti di una donna che ha subìto l’inaudita violenza. A seguito dell’informativa che gli uomini dell’Arma hanno fatto alla procura della Repubblica, il magistrato di turno deciderà se, e quali, provvedimenti far scattare.

Nei confronti del responsabile dell’aggressione potrebbe scattare il divieto di avvicinamento al luogo di residenza dell’aggredita, oppure potrebbe, anche, essere sottoposto al braccialetto elettronico. È ovvio che per il responsabile ci sarà, comunque, un procedimento penale che prende il via con la denuncia d’ufficio.