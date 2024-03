Violento scontro tra due auto senza conseguenze gravi. Rallentamenti sull’Autopalio

Ennesimo incidente stradale nel tratto colligiano dell’Autopalio. E’ successo nella tarda mattinata di ieri sulla corsia per Firenze nei pressi dello svincolo di Colle nord, coinvolgendo due auto, fortunatamente senza conseguenze gravi per le persone a bordo, ma causando un ulteriore rallentamento della circolazione sul tormentato raccordo autostradale: in attesa che i mezzi di soccorso e il personale Anas sgomberassero la corsia, infatti, la polizia stradale non ha potuto far altro che incolonnare il traffico sulla corsia do sorpasso, con l’inevitabile formazione di code e il solito corollario di curiosi che rallentando improvvisamente hanno rischiato di causare tamponamenti sulla corsia sud.