Vino, l’annata si apre a Siena . Cinquecento etichette in vetrina

Torna Wine&Siena. I capolavori del gusto, la manifestazione che da tradizione ormai segna il via all’anno enoico. Dal 26 al 29 gennaio Siena sarà punto di riferimento per tutti gli appassionati di vino della Toscana e non solo. A fare da cornice alcune fra le location più suggestive della città del Palio. L’evento, voluto dal patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e dal presidente di Confcommercio Siena Stefano Bernardini, immerge produttori e visitatori a Siena, dove il patrimonio culturale sposa produzioni enologiche e gastronomiche premiate da The WineHunter Award. Ci saranno oltre 500 etichette selezionate da The Wine Hunter nel percorso del gusto al Santa Maria della Scala. Si potranno degustare vini che arrivano da Piemonte, Alto Adige, Lombardia, Friuli, Veneto, Umbria, Abruzzo, Campania, Basilicata, Sardegna e dalla Sicilia, oltre che dalla Toscana. E insieme eccellenze della gastronomia: 60 prodotti tra cioccolati, formaggi, olio, carni e salumi, birra, salumi, pasta, riso, cereali, grappe e liquori, birra.

La nona edizione di Wine&Siena inizierà venerdì 26 gennaio, con il convegno ‘DOP Economy tra crescita e futuro’ organizzato da Banca Monte dei Paschi nella sede storica, Rocca Salimbeni, cui si potrà accedere solo su invito.Tutti i numeri dei prodotti tipici, a denominazione di origine o con l’indicazione geografica protetta, saranno snocciolati dai relatori al simposio sulla Rocca. E nel 2023 la Dop Economy ha superato i 20 miliardi di valore economico, 1,5 miliardi solo in Toscana. Taglio del nastro a Palazzo Sansedoni, sede Fondazione Monte dei Paschi. Alle 20 la Small plates dinner a Palazzo Squarcialupi.

Sempre il Santa Maria della Scala sarà sede, sabato 27 e domenica 28 gennaio, dell’allestimento di percorsi sensoriali con degustazione di prodotti enogastronomici degli espositori Wine, Food & Spirits, Extrawine, e i Consorzi. Mentre, sabato 27 porte aperte a Palazzo Sansedoni, per due visite guidate su prenotazione, una alle 12 e una alle 17. Infine, lunedì 29 gennaio giornata dedicata agli operatori del settore e alla stampa.

Il programma della nona edizione comprende inoltre sei masterclass di alto livello, che si terranno fra sabato 27 e domenica 28 al Grand Hotel Continental. Saranno importanti occasioni per conoscere vini ricercati e poco conosciuti, grazie anche ai percorsi guidati.

Le masterclass, che saranno tenute da esperti del settore, sono: ‘Bolle d’Italia: un viaggio sensoriale tra le eccellenze delle bollicine italiane’, ‘C’era una volta il Tocai… il vino che cambia nome ma non perde la sua identità’, ‘Arte in anfora: segreti e meraviglie della vinificazione e dell’affinamento nella storia verso il futuro’, ‘Sotto i cieli di Val d’Orcia: tesori vinicoli tra colline incantevoli e tradizioni autentiche’, ‘Sinfonia di terroir: Brunello di Montalcino. L’arte di un rosso inconfondibile’ e ‘Un viaggio dal Piemonte all’Alto Adige, assapora le differenti armonie evolutive’.