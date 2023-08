Vino e cultura la notte di San Lorenzo Calici di stelle ai musei, Fortezza e Tolomei

Torna ’Calici di Stelle’ con vino e cultura nella Notte di San Lorenzo, promosso dall’Associazione nazionale Città del vino, di cui il Comune di Siena è socio fondatore. La sera del 10 agosto si potrà visitare gratuitamente il Museo Civico, aperto in via straordinaria dalle 21 alle 24, con la collezione di opere dell’arte senese, gli affreschi di Simone Martini e Duccio di Buoninsegna: la visita si snoda fra le sale principali del Palazzo Pubblico, dalla sala del Risorgimento al Mappamondo, sala della Balia e quella del Concistoro fino alla Loggia dei Nove. Altro appuntamento sarà il concerto al Teatro dei Rozzi alle 21,15 in occasione dei 90 anni del maestro Bruno Giuranna, per anni docente alla Chigiana. Per gli amanti delle stelle, invece, la notte di San Lorenzo propone l’osservazione astronomica in notturna dalle 21,30 alle 24, con Unione Astrofili Senesi all’Orto dei Tolomei. La Fortezza Medicea sarà aperta dalle 19 alle 24 per offrire una degustazione di vini (a pagamento) curata dall’Associazione nazionale Città del Vino. Infine al Santa Maria della Scala apertura straordinaria ad ingresso gratuito, dalle 21 alle 24, con accompagnamento musicale e gin tonic sotto le stelle.