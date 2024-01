Villa Rubini, il taglio sotto accusa: "Come ha valutato il Comune?"

Fa discutere l’intervento di riqualificazione del parco di Villa Rubini, che dopo lunghi di abbandono sarà recuperato e riconsegnato all’utilizzo della città. Il giardino è stato completamente abbattuto e ora a chiedere lumi in consiglio comunale è Gabriella Piccinni del Pd, che domanda in un’interrogazione "in base a quali valutazioni si sia deciso che riqualificare un polmone verde della città dovesse comportare il taglio di tanti alberi; se tale taglio sia stato attentamente valutato con competenze di architetti paesaggisti o storici del paesaggio; se l’entità del taglio sia stata concordata con l’impresa appaltatrice e se si è vigilato sulla sua esecuzione materiale; se si ritenga questa riqualificazione pienamente rispettosa" del valore storico della Villa e del suo parco. Nel ’Catalogo generale dei beni culturali’, ricorda Piccinni, è sottolineato il valore del parco-giardino, aggiungendo che quanto sarà realizzato dal Comune dovrà essere "compatibile con quanto previsto nel lascito dalla signora Rubini, di un parco offerto ai cittadini come luogo di benessere per passeggiare nel verde".