Vigili del fuoco, mille interventi all’anno

Festa di Santa Barbara anche al distaccamento dei vigili del fuoco di Poggibonsi, che come ogni anno ieri hanno celebrato la patrona del Corpo con il tradizionale pranzo, a cui hanno partecipato anche tanti vigili del fuoco ormai in quiescenza che in passato hanno prestato servizio presso il distaccamento di Campostaggia. Padre Daniele, del convento di San Lucchese, ha benedetto il personale, i mezzi e i locali della sede. Il distaccamento di Poggibonsi ha competenza su otto Comuni senesi (Poggibonsi, Colle, San Gimignano, Casole, Radicondoli, Castellina in Chianti, Radda in Chianti e parte del territorio di Monteriggioni), ma spesso i suoi uomini sono chiamati anche a dare supporto nel territorio fiorentino al confine con Poggibonsi. Il distaccamento dei vigili del fuoco di Campostaggia effettua circa 1.000 interventi all’anno: una media di tre uscite al giorno per incendi (di cassonetti, capanni agricoli, appartamenti, sterpaglie, auto, ecc.), fughe di gas, allagamenti, soccorso a persone, incidenti stradali, ricerca dispersi in luoghi impervi, smottamenti e frane, verifica della stabilità di edifici, e molto altro. Un’azione, insomma, quella dei vigili del fuoco del distaccamento di Campostaggia, veramente a tutto tondo.