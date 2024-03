Vigili del Fuoco impegnati tra sicurezza e incendio nella festa di San Giuseppe

Per i Vigili del Fuoco è stata giornata piena di lavoro nella festa di San Giuseppe cominciata di prima mattina con la messa in sicurezza della cella campanaria della torre Grossa, con la squadra dei pompieri alpinisti di Siena e conclusa con un incendio nei cadenti fabbricati di proprietà della fattoria di Pietrafitta lungo la strada provinciale per Poggibonsi. Il fumo denso è stato notato da alcuni passanti che hanno avvertito i pompieri e i carabinieri di San Gimignano. Per fortuna l’incendio è stato domato in poco tempo dai vigili del fuoco con pochissimi danni a una struttura abbandonata e ricettacolo di rifiuti. Il fuoco, sicuramente doloso, è stato appiccato a pagine e pagine di carta.

Romano Francardelli