Vigili del fuoco a Siena: caserme aperte a bimbi e cittadini

Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Siena ma anche i distaccamenti di Montalcino, Montepulciano, Piancastagnaio e Poggibonsi, apriranno le porte a cittadini e studenti dal 9 al 15 ottobre nell’ambito della V Settimana nazionale della Protezione civile istituita istituita nel 2019. "Obiettivo – spiegano i vigili del fuoco – è sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile per un approccio consapevole al territorio che tenga conto anche delle nuove sfide globali imposte dai cambiamenti climatici, con l’obiettivo di favorire nei cittadini l’adozione di comportamenti corretti per la riduzione dei rischi e la salvaguardia dell’ambiente".

Di qui le iniziative programmate nella provincia che consentono ad alunni e cittadini di accedere alle sedi operative dei vigili del fuoco per visitare e comprendere i compiti istituzionali dei vigili del fuoco ma anche sviluppare una sensibile attenzione al proprio territorio. La settimana si concluderà con ’Io non rischio’, campagna di buone pratiche di protezione civile. Il comando provinciale di Siena sarà aperto dal 9 al 15 , dal lunedì al martedì dalle 9.30 alle 12.30, sabato e domenica anche dalle 15 alle 18. A Montalcino distaccamento aperto ogni giorno dalle 9.30 alle 12.30, così come a Poggibonsi e a Piancastagnaio. A Montepulciano l’apertura sarà invece sempre dalle 9.30 alle 11.30.