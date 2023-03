Viene prima Firenze con tre posti scoperti Siena precederà Arezzo Un duello tra pm

Una volta risolti i problemi di Firenze, che sono da tempo al centro di polemiche politiche e giudiziarie (vedi inchiesta Open), si passerà alle procure più periferiche. La nomina a Siena dovrà esserci prima di quella di Arezzo, perché Roberto Rossi, procuratore aretino, è andato via pochi mesi fa, destinazione Ancona. Anche Rossi era tra gli 11 candidati per la guida della procura di Siena, si è tolto dal lotto assieme ad Antonio Sangermano. Prima dell’estate dovrebbe esserci la scelta, e si profila un duello tra due magistrati che hanno lavorato anche assieme: Andrea Boni, un passato da sostituto procuratore a Montepulciano e a Siena, oggi a Urbino; Nicola Marini, oggi procuratore facente funzioni. Sono entrambi candidati anche per Arezzo, assieme ad altri 17 magistrati.