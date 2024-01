Victoria Principal, nome da star e tanta sfortuna

Affinché qualcosa resti degli anni novanta: ecco che ci passa alla memoria il 3 luglio 1991 con Victoria Principal, femmina grigia purosangue della classe 1985 che ha corso quella sola carriera, rimandata al giorno successivo. Di proprietà di Alberto Manenti, questo soggetto va in sorte all’Onda che l’affida alle esperte mani di Bucefalo. Alla mossa si trova al settimo posto, fra Pantera e Selva, con il Nicchio di rincorsa che aspetta il momento buono per scattare, soprattutto quando l’avversaria si trova in posizione peggiore. Quando Amos Cisi fa cadere il canape, Victoria Principal si trova in difficoltà e viene stretta dagli altri, partendo ancora più in alto del previsto. Prende poi un corridoio basso ma va a girare praticamente penultima al primo San Martino. Forse recupera qualche posizione ma il secondo le sarà fatale e viene coinvolta in una caduta quando posizione è già compromessa. Mentre la Tartuca va a vincere il drappellone di Carlo Pizzichini con Uberto e Cianchino, Victoria Principal esce definitivamente di scena. Chissà se il suo nome era legata alla allora famosa attrice e scrittrice statunitense, conosciuta soprattutto per la serie televisiva Dallas.

Massimo Biliorsi