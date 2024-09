Viale Don Minzoni, asfaltatura notturna vicino a porta Camollia

Era un intervento atteso da tempo, in una zona diventata pericolosa in particolare per il transito delle due ruote. Ora, grazie a un intervento condotto nelle ore notturne per evitare problemi in una zona ad alta densità di traffico, è stata asfaltata la parte di viale Don Minzoni vicina a porta Camollia, in particolare quella curva a scendere che presentava in pratica due profondi avvallamenti, dovuti anche al passaggio degli autobus di linea. L’anno scorso l’intervento aveva riguardato la parte da via Nino Bixio alle Lupe, ora l’adeguamento della parte superiore della strada.