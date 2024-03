Viale dei Mille, partono i lavori. Sostituzione della condotta idrica

È un intervento importante in un tratto cruciale dell’attracco al centro storico, che prenderà il via subito dopo le vacanze pasquali, a partire da giovedì 4: Acquedotto del Fiora interverrà per la bonifica di un tratto di oltre 215 metri della condotta idrica di viale dei Mille. Un’operazione che si protrarrà per circa due mesi, al netto di imprevisti, e consentirà un recupero nell’area che fu interessata anche da un cedimento della sede stradale, tuttora attraversata da un avvallamento all’altezza dell’ingresso al settore ospiti.

L’operazione costerà 140mila euro, "la pianificazione dei lavori, la cui progettazione è stata complessa, è frutto dell’impegno sinergico di AdF e amministrazione comunale. L’azienda continua così a sviluppare il proprio piano degli investimenti all’insegna della sostenibilità, dell’innovazione e del rispetto dell’ambiente e della risorsa idrica", si legge nella nota stampa.

La condotta parte da via XXV Aprile, all’interno del parcheggio Fortezza, e corre lungo viale dei Mille fino all’ingresso del parcheggio Stadio: il progetto prevede la sostituzione di oltre 215 metri di condotta con una in ghisa di pari diametro, "in un tratto problematico che era già sotto stretta osservazione da parte di AdF e inserito nel programma delle bonifiche. Oltre alla posa del nuovo tratto di condotta, saranno rifatti i pozzetti esistenti nel segmento interessato dai lavori e realizzate due nuove camere di manovra", osserva Acquedotto del Fiora.

Nel corso dei lavori, annuncia ancora l’azienda, "potrebbero rendersi necessarie temporanee chiusure del flusso idrico. AdF avviserà i cittadini tramite i consueti canali di comunicazione: il sito www.fiora.it sezione ’Cerca lavori in corso’, la pagina Facebook, la app Cittadino Informato e con e-mail e sms per coloro che hanno lasciato i propri contatti telefonici e l’indirizzo di posta elettronica ad AdF. Per usufruire di quest’ultimo servizio, ’AdF da te’, che permette di essere sempre informati sulle manutenzioni programmate o straordinarie in corso, è importante inserire o aggiornare i propri dati, compilando l’apposito form on line all’indirizzo https://www.fiora.it/adf-da-te.html".