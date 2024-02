Viale dei Mille: idee e prospettive. L’obiettivo è quello di migliorare sia la circolazione che la sicurezza

Per Viale dei Mille a Colle sono molte le nuove idee e le prospettive. Si tratta di uno degli assi viari che, recentemente, è stato più ‘toccato’ da interventi di privati (nuove aperture sotto il profilo commer-ciale, ma anche spostamenti) e novità sul lato del pubblico (la progettazione della realizzazione di una nuova rotonda).

L’interesse è suscitato dal fatto che si tratta di una delle principali vie di comunicazioni interne alla città. Per Viale dei Mille il nuovo piano del traffico sostanzialmente prevede il suo declassamento e la riprogettazione con l’inserimento di uno spartitraffico centrale a raso, che può materializzarsi in altezza ed in corrispondenza degli attraversamenti pedonali (quella che solita-mente viene chiamata isola salvagente) o per impedire la svolta a sinistra, oggi molto frequente anche dove vietata. Nel piano, infatti, viene sottolineato che Viale dei Mille è un forte attrattore per presenza di poli scolastici ed attività commerciali ed artigianali. Il declassamento sarebbe, quindi, nell’ottica di farla diventare un asse urbano al fine anche di aumentare la sicurezza e la fruibilità del viale per pedoni e ciclisti. Non solo, perché la riprogettazione con l’inserimento di uno spartitraffico centrale tra le corsie principali avrebbe anche l’opportunità di realizzare la tante volte pensata pista ciclabile con aiuola verde a corredo. Modifiche e cambiamenti tutti visti di buon grado per poter dare una nuova vita a Viale dei Mille. Per il piano del traffico Viale dei Mille presenta in molti punti un assetto disordinato, poco sicuro e privo di alcune fondamentali attrezzature quali percorsi pedonali continui.

L’obiettivo sarebbe, quindi, quello di alleggerire l’attuale viabilità verso Gracciano e renderla un strada urbana con una maggior attenzione a tutte le componenti di traffico, compresa quella ciclo-pedonale e del trasporto pubblico. Questi cambiamenti si rifletterebbero in meglio sui quartieri circostanti con una logica di messa in sicurezza degli attraversamenti. Tutto nella direzione di una migliore circolazione e sicurezza. Colle è una città che cambia, sviluppa e modifica il proprio volto, urbanisticamente parlando, ma anche socialmente. Questa previsione ne è sicuramente la testimonianza.

Lodovico Andreucci