Viaggio nell’arte New Hampshire nuova frontiera

Da Siena al New Hampshire, passando per Inghilterra, Canada, Principato di Monaco, Armenia sempre con incarichi di primo piano. Lorenzo Fusi, senese, è da poche settimane il capo curatore del Currier Museum of Art a Manchester, negli Stati Uniti. Una nuova esperienza in una città che da essere il centro manifatturiero di trasformazione del cotone più grande al mondo ha subìto un forte declino in epoca post-industriale.

Che realtà è il Currier Museum of Art? "Come molti altri musei in America - racconta Fusi -, il Currier nasce per iniziativa privata ai primi del Novecento. L’obiettivo adesso è ampliare la nostra offerta culturale, raccontando l’arte del passato e quella del presente in una maniera sempre più inclusiva e articolata. La collezione spazia da pittori storici come Lorenzo Costa fino ai maestri moderni americani come Edward Hopper o Georgia O’Keefe. Siamo anche l’unica istituzione al mondo ad avere due case complete disegnate da Frank Lloyd Wright".