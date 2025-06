Laerte Mulinacci. Borsa di studio in sua memoria

Sono passati sedici mesi e qualche giorno, da quel 28 gennaio 2024, quando Laerte Mulinacci perse la vita fuori porta Tufi, in un incidente a bordo del suo scooter. Aveva 38 anni, stava completando il dottorato di ricerca all’Università di Firenze, tifosissimo della Robur e contradaiolo della Tartuca, la sua seconda casa.

È per questo che ora la Contrada di Castelvecchio "grazie alla generosità della famiglia Mulinacci, istituisce una borsa di studio del valore di mille euro in ricordo del suo compianto contradaiolo Laerte Mulinacci, con l’intento di promuovere il merito, la cultura e l’istruzione. La borsa di studio è destinata alle giovani generazioni, alle quali Laerte ha sempre dedicato il proprio impegno, non solo in àmbito contradaiolo, ma anche in quello professionale e universitario".

La borsa di studio è indirizzata a studenti universitari, "appartenenti protettori di qualsiasi Contrada" che abbiano conseguito una laurea, sia essa triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico, nell’anno accademico 2023/2024.

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 agosto. La borsa di studio sarà consegnata in occasione del Banchetto annuale della Tartuca, un’occasione per ricordare ancora Laerte Mulinacci e il suo grande spirito di coinvolgimento con i giovani e con la realtà sociale delle Contrade.