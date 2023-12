Viaggio nella memoria. La miniera rivive tra incontri e iniziative per Santa Barbara

Fino al 1982, anno di chiusura produttiva della miniera di Abbadia San Salvatore, la ricorrenza di Santa Barbara, patrona dei minatori, rappresentava un momento di eccezionale festa per i badenghi. Un appuntamento ’storico’ che si rinnova anche oggi perché le miniere di mercurio dell’Amiata hanno fatto per un secolo la storia economica e occupazionale di questo comprensorio.

Anche domani, in occasione delle celebrazioni per la ricorrenza della santa, sono state organizzate diverse iniziative a opera del Parco Museo delle Miniere dell’Amiata congiuntamente alle associazioni degli ex minatori. "Non è solo un cartellone di eventi, molto ricco e di qualità, ma rappresenta - si legge nella nota di presentazione - la sintesi di visioni della miniera raccontate con gli strumenti e i linguaggi del presente. Un mondo che non c’è più rivive nel docufilm ’C’era una volta a Ribolla’, del regista Giovanni Guidelli, le interviste ai minatori amiatini stanno superando la loro transizione dall’analogico al digitale e si offrono al pubblico attraverso Youtube. I canti dei minatori riecheggiano nelle voci dei giovani coristi e gli strumenti dell’orchestra della miniera suonano con la lungimiranza di chi volle che la musica avesse casa al fianco dei rumori dell’industria".

La ricorrenza porta sull’Amiata - martedì prossimo - anche gli studenti del corso di giornalismo dell’Università degli Studi di Siena con il docente, professor Maurizio Boldrini. Si tiene una giornata di studio ’Racconti di minatori e carte d’archivio’, durante la quale saranno presentati gli interventi di restauro sui documenti conservati in Amar, il progetto di storia orale, lungo quasi quarant’anni, ideato e condotto dal professor Giovanni Contini e le recenti ricerche, le prospettive, per gli Archivi Minerari Amiatini Riuniti.