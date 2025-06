Viabilità da ‘interpretare’. Automobilisti dubbiosi sulle regole del traffico

Prima di tutto il tanto atteso chiarimento sull’oggi: "La viabilità attuale non è, e sottolineo ‘non è’, quella definitiva: è stata modificata temporaneamente per consentire ad Acquedotto del Fiora di intervenire sui sottoservizi idrici in preparazione del cantiere vero e proprio". Il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici di Colle, Marco Speranza, parte da qui, dall’istituzione di quella specie di ‘rompicapo’ viario al quadrivio tra viale dei Mille nord e sud, via Casabassa e via Marco Polo, che tanti dubbi ha suscitato in questi ultimi giorni negli automobilisti, incerti su come affrontarlo: tutta la sistemazione attuale è provvisoria e sarà smantellata alla fine dei lavori all’acquedotto, dopodiché prenderà il via il cantiere per la nuova rotatoria che, dopo oltre vent’anni di attesa, prenderà il posto di quella preesistente ‘sopravvissuta’ a quattro legislature. "Eseguire i lavori acquedottistici prima, era necessario per evitare che, terminata la rotatoria, si dovesse tornare a scavare per l’acquedotto, compromettendo immediatamente la qualità e la durata dell’opera – prosegue Speranza – Con Acquedotto del Fiora è in corso anche un’interlocuzione per rifare un tratto di tubazione in via Casabassa: fatto quello, partiremo con il progetto di riasfaltatura della via e del viale da ponte San Marziale. Passo dopo passo, i disagi temporanei porteranno un risultato atteso da decenni". A ben vedere, anche il secondo punto dell’intervento del vicesindaco è un chiarimento: spiega, infatti, come sarà e come funzionerà la nuova rotatoria. Da un punto di vista puramente viario funzionerà come la vecchia, disciplinando su quattro direttrici il sempre trafficatissimo incrocio, ma lo farà con maggiori spazi e maggior sicurezza: "Ci sarà un nuovo spartitraffico su viale dei Mille, per migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico – spiega ancora l’assessore – Maggior sicurezza anche per i pedoni, con tre attraversamenti non rialzati, ma ben visibili, marciapiedi più ampi, in particolare sul lato dell’ex distributore, ed un percorso pedonale continuo e sicuro tra viale dei Mille e via Marco Polo. La rotonda in sé avrà un diametro di 30 metri, sarà perfettamente in asse con tutte e quattro le direttrici e tutto l’insieme sarà ben visibile e più sicuro anche di notte, grazie ad un’efficiente illuminazione a led". Alessandro Vannetti