Via libera al progetto per San Miniato

È uno degli interventi più attesi per il nuovo volto del quartiere di San Miniato, insieme alla modifica del tracciato della strada e all’apertura del parcheggio. Ieri è arrivato l’ok al progetto esecutivo per la riqualificazione di piazza della Costituzione, quello spazio in discesa, ora di fatto inutilizzato, che riceverà nuovo impulso dall’eliminazione del passaggio delle auto davanti all’emiciclo. L’intervento, dal costo complessivo di 3,4 milioni di euro (2,7 milioni con fondi Pnrr, il resto tramite mutuo) prevede in sintesi "il rifacimento integrale della stratigrafia (massetti, impermeabilizzazioni, pavimentazioni) secondo una nuova configurazione delle

pendenze, aiuole verdi a raso e rialzate, la sostituzione della porzione in forte pendenza che degrada verso via E. Berlinguer con un’area verde posta su due livelli (‘anfiteatro verde’), l’inserimento di strutture di ombreggiamento dotate di fotovoltaico per i percorsi principali di attraversamento e di sosta della piazza, una superficie gradonata e una fontana di fonte all’edificio ‘Emiciclo’, la connessione del percorso pedonale Calamandrei, la realizzazione di una viabilità di servizio per l’accesso dei mezzi di soccorso dietro al fabbricato Blocco B, un nuovo impianto di illuminazione".