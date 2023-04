Via la corrente e sale la polemica "Non siamo stati avvisati in tempo"

di Paolo Bartalini

Volantini affissi di fianco alle abitazioni, annunciavano per la giornata di ieri una interruzione programmata di energia elettrica dalle 8,30 alle 16,30 in varie strade di Poggibonsi. Da largo Campidoglio a via Senese, con tanto di dettaglio sui numeri civici delle utenze interessate dallo stop a causa di lavori sulla rete. Una comunicazione capillare.

Ma alcune vie, poi effettivamente interessate dallo stop elettrico, non erano indicate sul documento di E-distribuzione. Così è avvenuto per esempio in una porzione di via del Colombaio (nella quale insistono anche attività commerciali), che si è ritrovata al buio senza preavviso.

"L’indirizzo del nostro locale non figurava sul volantino e così abbiamo pensato: ‘Non siamo interessati dall’intervento’. Apertura regolare, ma alle 8,30 ecco puntuale l’amara sorpresa del blackout, quando avevamo già predisposto il piano per la colazione e per il pranzo. Siamo comunque rimasti aperti, senza però poter preparare caffè o cappuccini. Ho presentato, attraverso il sito dell’ente, una richiesta di risarcimento". È il racconto di Gabrio Gamma, dal Let’s Go, il bar che ha sede proprio in via del Colombaio. Di fianco al Let’s Go, da un lato e dall’altro, i negozi di telefonia Tim e Wind Tre: "Se lo avessimo saputo ci saremmo organizzati in maniera diversa anche con i dipendenti – ha detto Franco, il titolare – e invece in questo modo non è stato possibile neanche entrare al mattino, visto che abbiamo le porte elettriche".

Un quadro che ha riguardato anche altre attività delle quali erano indicate correttamente le vie, ma non i numeri civici. Cos’è accaduto? Una questione di carattere tecnico, si spiega da E-Distribuzione. Dipende dal punto in cui si trova il codice Pod. "E-distribuzione si scusa per il disagio relativo alle parti che non risultavano indicate su volantini che, confermiamo, sono stati affissi. Abbiamo attivato i controlli del caso. In alcune circostanze i civici sono collegati ai Pod e alle infrastrutture tecniche fino al misuratore e quindi possono esserci delle discrepanze. L’azienda effettuerà comunque delle verifiche affinché tali situazioni non si ripresentino". Tutto è tornato alla normalità a partire dalle 14,30 in via del Colombaio. Gli interventi erano funzionali alla manutenzione della rete e al potenziamento del sistema elettrico.