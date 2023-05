’Via Francigena on Foot’ Il Pellegrino della salute oggi fa tappa alla Lilt

’Via Francigena on foot’: in 40 giorni dal Gran San Bernardo a Roma il Pellegrino, testimonial della Lilt, oggi farà tappa a Siena. Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa vede l’attore e regista piacentino Filippo Arcelloni percorrere a piedi i mille chilometri che lo separano da Roma, 40 giorni in 40 tappe. Durante il percorso il ’Pellegrino della salute’ offrirà testimonianze circa i benefici di attività fisica e corretta alimentazione in funzione preventiva all’insorgenza di tumori. Arcelloni porterà in scena la sua esperienza attraverso conferenze-spettacolo: descriverà così il quotidiano del pellegrino, persone conosciute, luoghi esperiti, disagi e soddisfazioni dell’avventura. A Siena il testimonial arriverà dunque oggi alle 16,30 nella sede della Lilt in viale Europa 15: ad attenderlo, oltre alla presidente Gaia Tancredi, allo staff e ai volontari, ci saranno i bambini dell’asilo Capitan Uncino.