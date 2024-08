Via degli Artigiani ‘chiede’ aiuto. Le ambulanze transitano a fatica

Via degli Artigiani a Poggibonsi non è che una piccola traversa sulla destra intorno alla metà del percorso in rettilineo di via del Commercio. "Ma non si tratta di distinguere tra le strade primarie e le secondarie. Il problema è un altro, perché da via degli Artigiani transitano le ambulanze. Eppure, nonostante questa sua posizione strategica per l’avvio delle operazioni di soccorso, la strada sembra dimenticata".

La scarsa manutenzione, il fondo stradale sconnesso e le strisce pedonali ormai poco visibili, sono le questioni evidenziate dagli abitanti di un quartiere che comprende anche una porzione di viale Guglielmo Marconi fino a via Gaetano Pieraccini. Rispetto al solito ‘problema buche’, c’è dunque in questo caso un qualcosa in più, ad ascoltare le lamentele che sono arrivate a La Nazione da quella stessa zona di Poggibonsi...

"Sì – aggiungono i residenti – perché via degli Artigiani non è esattamente una traversa come le altre. È soprattutto il punto di passaggio delle ambulanze della Misericordia di Poggibonsi. Un continuo, quotidiano viavai dei mezzi di soccorso, che escono proprio da quella minuscola traversa per immettersi sulla via principale, appunto via del Commercio, per poi compiere il tragitto dei vari servizi da svolgere, che siano di natura sociale, sanitaria o di emergenza. E uscendo dal garage di via degli Artigiani, i veicoli della Misericordia si imbattono in una sorta di percorso a ostacoli, a causa dell’asfalto pieno di avvallamenti, e in strisce pedonali che quasi non si scorgono più. I lavori di manutenzione sarebbero per tale ragione più che mai fondamentali, da parte dell’amministrazione comunale di Poggibonsi", si spiega ancora dal quartiere.

Fino a qui la descrizione del quadro da parte degli abitanti. Che rimangono sempre in attesa di una soluzione definitiva che è particolarmente importante. "Non bastano infatti i pochi ‘rattoppi’ sull’asfalto effettuati nel tempo – concludono il loro intervento – in una via che presenta anche dei posti auto, tra l’altro molto utilizzati da noi che viviamo in questa zona di Poggibonsi e che chiediamo di contare sul giusto decoro e sulla necessaria sicurezza attraverso un intervento migliorativo a beneficio di tutti".

Paolo Bartalini