Via Chiantigiana "Paesaggio rovinato"

"Cassonetti sistemati proprio nel punto panoramico". Siamo sulla via Chiantigiana, poco oltre la località Gaggiano a Poggibonsi, e quindi a poche centinaia di metri dal confine con il comune di Castellina.

Un piccolo spiazzo sul lato destro della strada, poco prima del bivio per Villore procedendo da Poggibonsi verso Castellina, ha le sembianze di un’area per brevi soste ed è spesso utilizzato da parte dei turisti, che stanno ricominciando ad affollare la zona, come angolo per scattare foto al paesaggio del Chianti e della Valdelsa (un po’ come avviene in altre realtà della provincia, per esempio la Valdorcia).

Ed è lì, sul bordo della strada che costeggia gli oliveti e ivigneti del Chianti, che da qualche tempo, in seguito alle novità del servizio introdotte a cura di Sei Toscana, sono stati installati i nuovi contenitori della raccolta differenziata. "La possibilità per una foto alle bellezze geografiche del circondario, c’è ancora, ci mancherebbe – spiegano alcuni frequentatori del territorio chiantigiano, attivi nelle pedalate tra i tornanti della strada regionale o nel jogging mattutino – però forse, per ragioni collegate al luogo e alle sue caratteristiche, sarebbe stato preferibile individuare una superficie diversa per i cassonetti delle varie tipologie di rifiuti. Anche per una semplice questione di immagine per il nostro comprensorio".

Si narra anche di qualche visitatore, impegnato in un tour nel Chianti, che non avrebbe accolto di buon grado la scelta di quel preciso spazio come centro per il conferimento dei materiali.

Paolo Bartalini