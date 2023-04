Via Chiantigiana Moto si scontra con un trattore

Dramma sfiorato ieri pomeriggio nei pressi di Castellina in Chianti. Un 52enne è rimasto ferito in un incidente in via Chiantigiana. Era alla guida di una moto che si è scontrata con un trattore. L’uomo è stato trasportato in codice 2 alle Policlinico delle Scotte. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118, l’ambulanza della Misericordia di Radda in Chianti e i carabinieri. Ancora da accertare la dinamica dell’incidente, avvenuto poco dopo le 16. E’ al vaglio dei militari della stazione di Radda, arrivati poco dopo sul posto. Via Chiantigiana si conferma strada assai pericolosa, come del resto la 429 da Castellina in Chianti per Poggibonsi. E’ lungo l’elenco delle arterie del nostro territorio ad alto rischio. Ne fanno parte, tra le altre, la Palio, la Cassia, la 68 da Poggibonsi a Colle, la ex provinciale che collega San Gimignano e Poggibonsi.Tutte strade molto transitate e che necessitano di interventi risolutivi.