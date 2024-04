Via alle attività dei campi solari 2024. Contributo comunale per le famiglie

La giunta comunale ha deliberato l’avvio delle attività relative ai Campi Solari 2024 per bambini e ragazzi fra 6 e 18 anni. Sarà pubblicato dunque un avviso finalizzato alla costituzione di un elenco formato da soggetti nelle condizioni organizzative necessarie alla realizzazione di attività estive a favore di minori, avente sede nel Comune o in uno dei comuni confinanti: devono essere ditte individuali o società in grado di dimostrare di aver gestito attività educative, di animazione, sportive, musicali, culturali. Il Comune ritiene anche opportuno sostenere la frequenza delle attività estive con l’erogazione di un contributo a sostegno delle famiglie rapportato all’Isee. L’entità del contributo è stabilita come segue: Isee fino a 9.530 euro, cento per cento del costo settimanale per massimo due settimane; Isee da 9.530 fino a 12.500 euro, ottanta per cento del costo settimanale; Isee da 12.500 euro fino a 15mila euro, settanta per cento del costo; Isee da 15mila fino a 20mila euro, cinquanta per cento del costo; Isee superiore a 20mila euro e fino a 30mila, quaranta per cento del costo. Il Comune stabilisce anche che il costo massimo settimanale ammissibile ai fini del contributo è di 120 euro.