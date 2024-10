Via alla Walking Francigena Ultramarathon. Spettacolare partenza con 900 iscritti

Spettacolare partenza da piazza del Duomo ieri mattina per l’ottava edizione della Walking Francigena Ultramarathon. Registrate 859 iscrizioni, oltre 700 delle quali da Siena per la camminata lungo la Via Francigena verso Roma. "L’evento sta assumendo un carattere sempre più nazionale e internazionale – ha detto Daniele Bibbiani, delegato del sindaco di Siena alla via Francigena –. I partecipanti cammineranno lungo tratti di paesaggi mozzafiato, attraversando colline, borghi storici e antichi sentieri, proprio come facevano i pellegrini secoli fa. Che siano appassionati di trekking o di nordic walking, amanti della natura o semplicemente alla ricerca di un’esperienza che li metta in contatto con se stessi e con gli altri, questo evento è adatto a tutti". Quattro le partenze ieri mattina, alla presenza dell’assessore allo Sport Lorenzo Lorè, dell’assessore Riccardo Pagni (nelle vesti di partecipante) e del direttore di Coldiretti Siena Simone Solfanelli, ma anche del consigliere regionale Anna Paris. Partenze da Siena e arrivi a Buonconvento, San Quirico d’Orcia e Acquapendente. Il tutto, con 19 punti di ristoro e l’offerta di prodotti tipici, soprattutto di ’Campagna Amica’.