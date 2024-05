Via alla ’Stem. Talent Week’. Con 40 aziende

L’Università di Siena accende i riflettori sulle carriere nei settori Stem, ovvero scienze, tecnologia, ingegneria, matematica. Da oggi a giovedì la prima edizione di ’Stem Talent week’, con incontri di recruiting e orientamento al lavoro e la partecipazione di oltre 40 aziende di primo piano del panorama imprenditoriale, alla ricerca di profili universitari per posizioni di stage o lavoro.

Le iniziative sono destinate a studenti, dottorandi e dottori di ricerca, ma anche assegnisti e borsisti dell’Ateneo: sono 906 gli iscritti e le aziende accoglieranno anche chi si presenterà ai desk.

L’appuntamento è oggi al San Niccolò, domani in Pian dei Mantellini e giovedì a San Miniato. Ben 36 aziende parteciperanno in presenza, altre 5 hanno predisposto una Talent Bank per la raccolta di curricula per successivi colloqui online: Biochemie Lab, Cassioli, Louis Vuitton, Pharma Integration, Tecno program. Oggi al San Niccolò ci sono Aerospazio Tecnologie, Alten Italia, Babylon Cloud, Baker Hughes, Banca MPS, Caen, Céline, Diesse, Ferragamo, Gsk, Ima, Lascaux, Marchesini Group, P&G, Pramac, Rina Consulting, Trigano, Zucchetti Centro Sistemi. L’iniziativa è aperta anche a studenti delle lauree triennali. Fra le iniziative collaterali è da segnalare oggi, alle 16.30 nell’aula 101 della sede San Niccolò, ’Io sono STEM’, incontro dedicato alla presentazione dei dati sull’occupabilità delle lauree delle aree ingegneria, matematica e statistica; con vari esperti, la professoressa Claudia Faleri, delegata al Placement, il professor Marco Mugnaini, delegato al trasferimento tecnologico e alcuni laureati in classi Stem dell’Università che porteranno le loro esperienze.