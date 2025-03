Via al progetto ’Clic’ per biblioteche, archivi e centri documentazione

Si chiama Clic, ’Crescere liberamente, imparare consapevolmente’, ed è il nuovo progetto della Rete documentaria Senese con l’obiettivo di promuovere il ruolo delle biblioteche come "bene comune e collettivo" di utilità culturale e sociale per migliorare la qualità della vita delle persone. Il progetto, coordinato dalla Biblioteca comunale degli Intronati di Siena con il sostegno di 32 Comuni senesi, si è classificato al secondo posto nel bando regionale ’Giovani e adulti in-formati’ cofinanziato dall’Ue, ottenendo un contributo di 260mila euro e coinvolgerà, per 24 mesi, la Rete documentaria di cui fanno parte biblioteche, archivi e centri di documentazione di Siena e provincia. Un focus è sul superamento del divario digitale; poi l’inclusione con corsi di italiano per stranieri; e la formazione del personale su gestione delle collezioni e promozione della lettura tra i giovani.