Via ai lavori per la rete fognaria Abbadia, viabilità rivoluzionata per l’importante intervento

di Massimo Cherubini

Al via gli importanti lavori per il rifacimento della rete fognaria di via Matteotti, nel cuore di Abbadia San Salvatore. Un intervento essenziale per mettere fine al susseguirsi di allagamenti che di anno in anno hanno interessato i locali della zona. Un tratto di paese dove, di fatto, una rete fognaria non è stata mai costruita. Un intervento che, collegato a quelli del progetto di messa in sicurezza idraulica del paese, dovrebbe metter la parola fine ai continui allegamenti. Un intervento realizzato con contributi del comune e di Acquedotti del Fiora.

Oltre due milioni, forse quasi tre, il costo per realizzare il progetto che prevede anche la riqualificazione urbana dell’area. Un grosso intervento - realizzazione della rete fognaria, di tutte le reti dei sotto servizi, sistemazione dei marciapiedi, dei punti luce - che creerà disagi. Siamo nel centro di Abbadia San Salvatore: via Matteotti, partendo da piazza della Repubblica, è quella che conduce al cuore del paese. I primi provvedimenti di variazione al traffico sono stati già assunti. Ma da questa mattina, si procede all’allestimento del cantiere in piazza della Repubblica, le modifiche saranno ancor più invasive. Tanto per iniziare ci sarà la riduzione dei parcheggi in tutta l’area, con una mini ’rivoluzione’.

Il via ai lavori il 2 maggio. Si inizia con via Rosmini, la parte più a valle, quella più sottoposta agli allagamenti. I lavori dovrebbero durare quaranta giorni. A seguire si passerà in piazza della Repubblica, durata dei lavori prevista circa cinque mesi. Piazza della Repubblica è il nodo centrale della viabilità perché da qui transitano tutti i mezzi diretti verso Piancastagnaio.

Disagi inevitabili ma la viabilità sarà comunque garantita. I lavori si spostano in via Matteotti e piazza Gramsci. Lavori che, secondo il programma, dovrebbero terminare in tre mesi. Durante l’esecuzione in queste due zone sono previste, periodi alternati di chiusura e apertura alla viabilità. Da qui a pochi mesi, il tempo di espletare le procedure di gara, sempre in piazza della Repubblica prenderanno il via i lavori - 900mila euro si finanziamento arrivati dalla Regione - per sistemare la fogna di scarico delle acque piovane, quella che a inizio anno ha ceduto provocando una grossa voragine.