Via agli open days Le visite delle famiglie ai nidi comunali

Al via da oggi al 27 aprile gli ’Open days 2023’ per i nidi d’infanzia comunali (dai 3 mesi ai 3 anni): le strutture si aprono alle visite delle famiglie dei bambini di nuova iscrizione. Le visite sono dalle 17 alle 19 con accesso libero e senza prenotazione: il 4 e il 20 aprile l’appuntamento è con L’Arcobaleno (via Sicilia 39) e con Il Melograno (via Banchi 4); il 5 e 26 aprile con Le Biciancole (piazzetta Don Perucatti 2), ancora il 5 e il 19 aprile con Lo Scarabocchio (via Buoninsegna 74); ed infine il 12 e il 27 aprile con l’Orso Balù (viale Nazario Sauro 1), l’Albero dei Sogni e l’Ape Giramondo (entrambi viale Vittorio Emanuele II 4, primo e secondo piano).