Veterinari, équipe confermata. Via alle iscrizioni dei cavalli

Cavalli del Palio, ieri il via alle iscrizioni dei mezzosangue che poi dovranno essere visitati dal 14 al 16 marzo a Pian delle Fornaci. Nella chat dove vengono effettuate le comunicazioni ufficiali del Protocollo equino si ricorda a tutti i proprietari "che entro le ore 12 del 6 marzo prossimo, dovranno essere presentate le iscrizioni dei cavalli per l’ammissione all’Albo 2025". Soffermandosi in particolare sulla documentazione da inviare: "Dovrà avvenire esclusivamente in modalità on line accedendo con lo SPID (Sistema Digitale Pubblico Identità ) nell’area dei servizi on line del sito del Comune www.comune.siena.it. Il termine indicato è da considerarsi perentorio e l’intempestività determina l’esclusione dell’iscrizione. Si suggerisce di inviare la domanda con anticipo rispetto alla scadenza prevista per evitare possibili criticità di natura tecnica". Di più: viene ricordato inoltre "che la documentazione richiesta per l’iscrizione deve essere completa e integra. In particolare l’assicurazione deve contenere tutti i dati necessari per la sua verifica: contraente, massimali, cavallo assicurato, condizioni, eventuale quietanza di rinnovo. Il cavallo va segnato con il nome completo riportato sul documento identificativo (in particolare mettere AA se è riportato di seguito al nome)".

Sempre ieri il sindaco Nicoletta Fabio ha firmato il decreto di nomina dei veterinari quali membri della commissione tecnica comunale dell’Albo e quello relativo alla collaborazione alla stessa Commissione. Confermati, si legge nel primo documento, Rodolfo Gialletti (ippiatra specialista in medicina e chirurgia del cavallo) e Giuseppe Incastrone (ippiatra esperto in anestesiologia, clinica medica, medicina sportiva del cavallo e ortopedia). Nel decreto si dà atto anche che la Commissione risulta composta da questi ultimi più il sindaco. Che ha poi firmato il secondo decreto con il quale si individuano Carlo Alberto Minniti (medico veterinario ippiatra esperto in anestesiologia, clinica medica e medicina sportiva del cavallo) e Giorgio Strozzi (medico veterinario ippiatra specialista in chirurgia del cavallo e ortopedia) "quali ulteriori professionalità a sostegno delle attività della Commissione Tecnica Comunale per i fini previsti dal Protocollo".

La.Valde.