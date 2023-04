Vespa Club Valdelsa esulta

Successo per il "Vespa club Valdelsa" nel Campionato Invernale di Regolarità (Area Centro) dove ha primeggiato come squadra vincendo la nota competizione. Nell’assoluta è risultato vincitore Valerio Ricceri e al secondo posto si è piazzato Innocenti Minuti Valter. Da segnalare, con una nota ancor più di rilievo, la vittoria della giovanissima atleta Chiara Ricceri che si è distinta nel femminile piazzandosi quarta nella classifica assoluta. Un lustro a tinte rosa per il club valdelsano. Nella solita giornata del Campionato Invernale di Regolarità si è svolta anche la prima uscita di gruppo per un tour denominato "Chi c’è…c’è" che ha visto i soci del Vespa Club compiere un giro della Valdelsa per ammirare all’opera in abilità alcuni gimkanisti del Vespa Club che si esibivano a Castelfiorentino in occasione della festa di Primavera. Tutte le specialità del Club: regolarità, gimkana e turismo nel solito giorno all’opera con grande soddisfazione per tutto il territorio. Il Vespa Club si prepara adesso a tutta una serie di eventi tra cui l’importante raduno "100 km nel Chianti" in programma il 17 e 18 giugno. Con partenza da Poggibonsi per un tour che toccherà luoghi del Chianti e della Valdelsa. Grande evento vespistico che vede partecipazioni internazionali.

Fabrizio Calabrese