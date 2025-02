I vescovi toscani al fianco di Papa Francesco. Lojudice: “Preghiamo per lui”

Siena 23 febbraio 2025 – Un invito alla preghiera per Papa Francesco, viste le precarie condizioni di salute e il difficile momento che il Pontefice sta attraversando. E’ quello che arriva dal Cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena, Colle di Val d'Elsa, Montalcino, Montepulciano, Chiusi e Pienza e presidente della Conferenza episcopale della Toscana.

Papa Francesco

"Desideriamo testimoniare al Papa la nostra vicinanza, il nostro affetto e la nostra riconoscenza. La sua figura è un punto di riferimento importante e determinante per la nostra vita nella Chiesa in un momento dove i valori del Vangelo sono quasi esclusi dalla nostra vita quotidiana: la solidarietà, l'accoglienza, il rispetto della vita in ogni sua forma", dice lo stesso Lojudice.

"Seguiamo con apprensione le notizie che arrivano dell'ospedale Gemelli di Roma, con la diocesi che continua a pregare in ogni comunità per la salute di Papa Francesco. A lui - conclude il Cardinale Lojudice - la nostra filiale devozione e l'impegno di continuare a pregare per la sua salute".