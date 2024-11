Vertenza Beko, i lavoratori al Comune: “Dateci ristori economici o l’esenzione dai tributi”

Siena, 28 novembre 2024 – Un centinaio di lavoratori dello stabilimento Beko Europe di Siena si è presentato nella mattinata del consiglio comunale esponendo lo striscione 'Rsu Beko Europe Siena in lotta' per assistere all'interrogazione presentata dalle opposizioni in merito alla crisi dello stabilimento di viale Toselli.

Nell'occasione i lavoratori hanno presentato all'esecutivo comunale una richiesta formale, contenuta in un documento che è stato letto in aula dal presidente dell'assise senese Davide Ciacci, per chiedere ristori da parte del Comune o, in alternativa, l'esenzione dal pagamento dei tributi comunali. Il sindaco Fabio ha risposto che la richiesta sarà oggetto di valutazione, rinviando ogni risposta a un Consiglio comunale monotematico sul tema del lavoro, da calendarizzare nel mese di gennaio. Intanto, una mozione unitaria sulla crisi Beko sarà all'ordine del giorno in Consiglio provinciale.