Ventitrè i convocati . Assenti Hagbe e Carbè. Semprini squalificato

Sono 23 i giocatori convocati da mister Lamberto Magrini per la gara di oggi a Tavernelle contro il San Donato. Nella lista ci sono i portieri: Giusti e Tirelli; i difensori Achy, Biancon, Cavallari, Di Paola, Fort, Morosi, Ricchi e Zichella; i centrocampisti Bianchi, Candido, Farneti, Lollo, Masini, Mastalli, Pescicani e Ruggiero e gli attaccanti Boccardi, Di Gianni, Galligani, Giannetti e Soumahoro. Assenti l’infortunato Hagbe, seppur ormai sulla via del recupero, lo squalificato Semprini (che ne avrà per tre giornate per un rosso rimediato nell’ultima gara della Fermana lo scorso anno in C) e il 2006 Carbè.

Magrini inizialmente potrebbe puntare su Tirelli tra i pali con Morosi o Zichella a destra e Di Paola a sinistra. Nel mezzo Cavallari con uno tra Achy e Biancon mentre in mediana nonostante l’abbondanza il trio dovrebbe essere tutto di esperienza con Lollo in cabina di regia e Bianchi e Mastalli ai suoi lati. In attacco dubbio tra Candido e Boccardi (nella foto), non al top, come rifinitore, alle spalle di Giannetti e Galligani.