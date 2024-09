Venti serate a quattro mani in cucina. Girogustando fra Siena, Maremma e Pistoia

Da martedì 10 settembre riprenderà il reel gustoso degli incontri tra cuochi di Girogustando (foto di archivio), il progetto Vetrina Toscana di serate a 4 mani ideato da Confesercenti, alla 23esima edizione. Per l’autunno Girogustando sarà nelle terre di Siena, in Maremma e provincia di Pistoia con una ventina di esperienze: 9 nel Senese, altrettante in provincia di Grosseto ed una prima volta a Pistoia. Si parte il 10 settembre al Ristorante il Mestolo a Siena, che accoglierà l’Osteria la Fefa da Finale Emila (Modena). Il giorno seguente ritorno in Maremma: il ristorante del bagno Moby Dick di Marina di Grosseto ospiterà I Ghibellini di Firenze e una settimana più tardi a Scarlino, Il paniere del Puntone si alternerà in cucina con il Libridinoso di Murlo. Tra le curiosità di ottobre, il 9 il Castiglione walking food di Castiglione della Pescaia ed Enzo e Sonia di Siena declineranno i menu condivisi in modalità asporto; sempre a Siena il 19 l’Acciuga di Perugia sarà alla Sosta del Cavaliere, nella frazione Torri di Sovicille; il 26 le Piscine termali Theia di Chianciano accoglieranno l’Osteria culturale Casa Pleiadi da Sant’Agapito (Isernia). Altre 6 emozioni gustative sono in serbo per novembre e dicembre.