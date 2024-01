Venerdì torna il consiglio comunale. In aula una nuova area di vendita

È convocato per venerdì alle 9 il Consiglio comunale di Siena, che tratterà alcune proposte di delibera: la prima riguarda l’adozione della variante semplificata al Piano operativo ’Ars Marmi’ per l’apertura di una media superficie di vendita ’non alimentare’ ai Due Ponti; la seconda il rinnovo della convenzione per la gestione associata di funzioni in materiale previdenziale. Seguiranno le interrogazioni. La prima sarà quella di Alessandro Masi (Pd) in merito a un aggiornamento sulle attività dei garanti per i diritti delle persone private della libertà personale, per la disabilità e per l’infanzia e l’adolescenza, quindi le due interrogazioni di Monica Casciaro, Siena Sostenibile, sulla manutenzione ed efficienza della rete di raccolta delle acque meteoriche e sulle competenze del Consorzio di bonifica del territorio del Comune di Siena.

Sarà poi la volta di Franco Bossini, Movimento Civico Senese, sul problema all’incrocio della strada di Monastero. Quindi tre interrogazioni: Vanni Griccioli (Per Siena) sul metodo di scelta per la nomina del nuovo cda della Biblioteca comunale e del suo presidente; Luca Micheli (Pd) su interventi per migliorare la sicurezza all’incrocio semaforico di Cerchiaia; Silvia Armini e Francesca Cesareo (Le Biccherne) sulla viabilità pedonale in strada Esterna Fontebranda.

La seduta proseguirà con le due interrogazioni di Chiara Parri (Sena Civitas) sui lavori di manutenzione della scuola dell’infanzia ’Mara Meoni’ e sull’intervento per la realizzazione del nuovo collegamento tra Fontebecci e via Giovanni Paolo II. Sarà poi la volta delll’interrogazione di Anna Ferretti (Progetto Siena) sul progetto per la stazione dell’alta velocità a Creti Farneta. L’ordine del giorno prevede poi l’ interrogazione di Franco Bossini (Movimento Civico Senese), Bernardo Maggiorelli (Fratelli d’Italia) e Chiara Parri (Sena Civitas) sulle iscrizioni alle scuole di specializzazione dell’area sanitaria. La seduta si concluderà con la mozione del gruppo Pd sulla promozione di una conferenza permanente ’Città Universitaria’.