Vecchio stadio di Bettolle addio Presto diventerà un parcheggio

I tempi cambiano e per il glorioso stadio di Bettolle siamo arrivati al capolinea. Sostituito ormai da anni da un nuovo impianto, lo storico rettangolo verde che guarda la la scuola e ad un passo dal centro storico, avrà una nuova vita. Adesso nel vecchio stadio "Tempora" si allenano i giovani del rugby (che avranno il loro campo a Torrita) ma presto diventerà un parcheggio, questa la prima opera che verrà realizzata, per poi completarsi, queste sono le intenzioni, con un campetto sportivo esterno polifunzionale con le vecchie gradinate, quelle che negli anni settanta e ottanta erano gremitissime per il torneo di calcio estivo, che saranno utilizzate come tribune. E poi una palestra a servizio della scuola, la creazione di aree verdi. Ma andiamo con ordine. Nell’ultimo consiglio comunale, con i soli voti favorevoli della maggioranza, è stato approvato l’avvio del progetto di riqualificazione urbana di Bettolle con conseguente realizzazione di un parcheggio nell’area dell’ex campo sportivo. "Una variazione al bilancio - ha detto il sindaco di Sinalunga Edo Zacchei - ci consentirà di procedere nell’acquisire le risorse necessarie all’intervento nel ex campo sportivo di Bettolle e andare a realizzare una prima parte del progetto di riqualificazione urbana del borgo stesso. Nello specifico si tratta di un intervento di miglioramento della viabilità, con la realizzazione di un parcheggio utile all’abitato e la realizzazione di un area camper. Da evidenziare che in questo primo stralcio di 940.000 euro, è compreso anche il collegamento di accesso al plesso della scuola primaria, permettendo così una maggiore sicurezza ai bambini e alle bambine in uscita della scuola che non transiteranno più nel viale della statale 327". A La Nazione Zacchei ha aggiunto che "abbiamo fatto fare una stima dall’agenzia del demanio per il terreno del vecchio campo sportivo che è stato stimato in 132mila euro. I proprietari sono più di uno, li abbiamo contattati e non sono state poste obiezioni". Del piano di recupero del centro storico di Bettolle si è iniziato a parlare anni fa, a dicembre 2017 ci fu una assemblea pubblica alla sala polivalente. Il parcheggio sarà di una novantina di posti che saranno gratuiti. Dopo questo primo stralcio, le tempistiche non sono ancora note, il progetto vuole arricchirsi con palestra, campo polivalente e zone verdi. Più avanti il piano di recupero del centro storico punta ad ampliarsi con altre fasi che interesseranno il parco "Carlo Grazi", per cui è prevista la trasformazione in parcheggio, la riqualificazione di Piazza Garibaldi e della viabilità della parte antica del paese.

Luca Stefanucci