Variazione di bilancio. Ecco i nuovi contributi

La variazione di bilancio parla di nuovi contributi esterni è stata approvata in questi giorni dal Consiglio con il voto di maggioranza ‘Centro sinistra civico San Gimignano’ e l’astensione dei consiglieri di minoranza ‘CambiAmo San Gimignano’. "Si tratta di una importante variazione – affermano in una nota e con soddisfazione sia il sindaco Andrea Marrucci che l’assessore al bilancio Gianni Bartalini – perché si accertano a bilancio risorse esterne frutto di scelte politico-amministrative e di un lavoro sinergico non affatto scontato". Ricordano inoltre che "nelle scorse settimane siamo stati impegnati con gli uffici competenti per intercettare tali risorse e ci siamo riusciti su vari fronti".Buttano giù i soldini a bilancio con contributi ministeriali per importi di 16.541 euro e spiccioli euro, di cui 8.076 per progetti di sostegno agli alunni con disabilità ed 8.464 per l’acquisto di libri per la biblioteca comunale". Si passa quindi ai contributi regionali per 203.910,14 euro di cui 30.000 per il progetto di attivazione del centro di facilitazione digitale, 15.845,23 per la compartecipazione alle spese di gestione dell’asilo comunale, 150.089,91 per il progetto ‘Nidi Gratis", 7.975 a sostegno di iniziative turistico-culturali". Il Primo quadro. "A questi, precisano e sottolineano Marrucci e Bartalini, si aggiungono i contributi e le sponsorizzazioni da soggetti privati per l’iniziativa turistico-culturale ‘Accade d’inverno’ per 45.154 euro e le risorse per 100.000 euro per l’adeguamento antincendio del Polo Museale del Santa Chiara, e dal contributo regionale di 20.000 euro per il progetto di implementazione del sistema di videosorveglianza sul territorio comunale". Le tanto attese telecamere per gli ingressi al centro storico, piuttosto in balia di auto da ogni parte e in ogni senzo. Vietato. Ma questa è un’altra lunga storia. In conclusione dicono sindaco e assessore "sono risorse esterne intercettate su progetti mirati chiude il sindaco e l’assessoreche liberano risorse proprie del Comune e ci consentono di programmare con maggiore puntualità ed efficacia le misure sociali trasversali nella consueta variazione di fine anno".

Romano Francardelli