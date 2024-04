Valdimontone, che gioia. Battezzati 33 piccoli. C’è anche la figlia del presidente Ciacci

Sono tornati a rullare i tamburi, per le vie di Siena, le bandiere a sventolare. Il Valdimontone ha dato il via, come da tradizione, alle feste titolari delle diciassette Consorelle e ieri pomeriggio a emozionare la Contrada, nella sala delle Vittorie, è stato il rito del Battesimo. Trentatré nuovi montonaioli sono entrati a far parte della grande famiglia dei Servi. Questi i nomi: Enea Muho, Teo Muho, Alessandro De Santis, Chiara Pallecchi, Niccolò Moretti, Olimpia Lorenzi, Alessandro Bruttini, Ludovica Cavina, Matilde Avino Faleri, Anna Stanghellini Cresti, Arianna Indrizzi, Leonardo Iezzi, Alice Barbetti Capello, Romeo Nutarelli, Alice Fontani, Gioia Marchello, Caterina Tomei, Francesco Buccianti Nannini, Cinzia Cerretani, Francesca Turchi, Cesare Becatti, Lavinia Nasorri, Caterina Colonnese, Sebastian Bovetti, Fiamma Notari, Ginevra Celardo, Carlos Francesco Minzoni, Aurora Butini, Greta Mangiavacchi, Emma Ciacci, figlia di Davide, presidente del Consiglio comunale di Siena, Athena Collini, Margherita Salvini, Romeo Muzzi. Oggi per il Valdimontone il tradizionale giro di omaggio alle Consorelle e alle Autorità.