Valdichiana Tanti mercatini, a Chiusi c’è la fiera

Da Montepulciano a Chianciano Terme, da Sinalunga a Chiusi. Un weekend da vivere anche con gli eventi dedicati al Natale in Valdichiana con occasioni di svago per tutta la famiglia. Oggi e domani torna "Natale a Montepulciano" con le oltre 65 casine in legno, area food, il Castello di Babbo Natale in Fortezza, spettacoli. Torna anche il servizio navetta, dalle 10 alle 19, l’evento è giunto alla decima edizione e richiama sempre un numero significativo di visitatori. A Chianciano nuovo weekend con "La casa di Babbo Natale" al Parco Acqua Santa mentre tra i vari eventi proposti da Chiusi, domani c’è anche la storica Fiera della Stazione per le vie di Chiusi Scalo con i negozi aperti e i banchi tra artigianato, gastronomia ed altro ancora. Un mese, quello di dicembre, particolarmente fitto di iniziative tanto a Chiusi Città che a Chiusi Scalo. Domani anche la giornata gratuita al Museo Nazionale Etrusco e, alle 17.30 al Centro parrocchiale, in occasione della Giornata mondiale della gioventù, la Giornata diocesana dei giovani che quest’anno ha come slogan "Lieti nella Speranza". Presenzierà il cardinale e vescovo Augusto Paolo Lojudice. La domenica di eventi abbraccia anche Sinalunga con l’inizio del programma de "L’incanto del Natale" in Piazza Garibaldi, nella parte alta della cittadina. Si parte alle 11 con "La magia del regalo", insieme agli elfi nel mercatino degli hobbisti a cura dell’associazione l’Alternativa Creativa.

L.S.