Valdichiana senese terra di turismo Dati in crescita anche nel 2023

Chi trova il turismo trova un tesoro. Buone notizie per la Valdichiana senese che incontra il gradimento dei visitatori italiani e stranieri. Oltre 460mila arrivi e quasi 1,2 milioni di presenze nel 2022, con una netta crescita rispetto al 2021: è quanto emerge dall’analisi realizzata da Centro studi turistici di Firenze su dati dell’ufficio di statistica della Regione Toscana e del Comune di Siena. L’indagine, realizzata per conto dell’Ambito turistico Valdichiana senese, è stata presentata ieri a Montepulciano durante il convegno ’Valdichiana Senese: il profilo dell’ospite’ che ha riunito i rappresentanti di tutti i nove Comuni (Montepulciano, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda).

Nella nota stampa si legge che nel 2022 le strutture ricettive del territorio hanno registrato circa 128mila turisti (+38,7) e 318mila pernottamenti (+36,4) in più sul 2021. Stabile la durata del soggiorno medio (2,6 notti) con un’importante crescita per le locazioni turistiche (+67,8 per cento). Positivi i dati di tutti i nove Comuni dell’area con picchi registrati a Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Sarteano e Torrita di Siena.

In termini assoluti, le performance migliori si sono avute a Chianciano Terme (+122mila presenze), Montepulciano (+78mila), Sarteano (+29mila), Chiusi (+25mila) e Trequanda (+21mila). Bene il turismo straniero, tornato su livelli pre-Covid, con una leggera diminuzione di interesse verso le sistemazioni extralberghiere (come agriturismi, campeggi, ostelli). Le locazioni turistiche hanno registrato oltre 30mila arrivi e 117mila presenze, grazie soprattutto agli stranieri (+48mila). La Toscana piace particolarmente alla vicina Lazio, principale bacino di utenza, che precede Lombardia e Toscana, tre regioni che insieme coprono il (53%) delle presenze italiane.

Sul fronte estero, dopo due anni di forte contrazione, gli Usa sono tornati ad essere il principale mercato di riferimento, seguito dalla Germania (primo mercato nel 2021) mentre sono in calo olandesi, polacchi e francesi con i cinesi che sono usciti dalle prime posizioni. Chianciano Terme ha intercettato il 39,2% della domanda turistica dell’ambito (e registra più della metà dei pernottamenti dei turisti italiani) mentre la località preferita dagli stranieri è risultata Montepulciano. Quest’anno il turismo è partito con il piede giusto, con incremento di 21mila arrivi (+24%) e 36mila pernottamenti (+20%) rispetto allo scorso anno. Il confronto è sui primi quattro mesi dell’anno.